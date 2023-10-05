İzmir’in Ödemiş ilçesinde kaçak silah imal edip satanlara operasyon düzenlendi.egehurbakis.com / İZMİR (İGFA) - İzmir Emniyet Müdürülüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

3 şüpheli şahsın yakalandığı depoda yapılan aramalarda 32 adet el yapımı patlayıcı piroteknik madde, 60 adet tabanca fişeği, 743 adet çeşitli tabanca parçası, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 bin 607 adet Havai Fişek, Çok sayıda namlu ucu açmaya yarayan teknik malzeme  ele geçirildi.

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Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, şüphelilerin adliyeye sevk edildiği bildirildi.