Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki genç, yaşlı, engelli her kesimden vatandaş için hizmet üreten Eyüpsultan Belediyesi üniversiteli gençlere destek olmaya devam ediyor. “Öğrenci Evi Desteği” projesi sayesinde ilçede yaşayan öğrencilerin hijyen malzemelerinden gıda ürünlerine kadar birçok ihtiyacı karşılanıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan üniversite öğrencilerini “Öğrenci Evi Desteği” projesiyle gıda destek paketleriyle buluşturuyor. Gıda destek paketleri içerisinde şampuan ve sıvı sabun gibi hijyen malzemelerinin yanı sıra kaşar peynir, zeytin, yumurta, hazır çorba, çay, kahve, reçel, kakaolu fındık kreması gibi gıda ürünleri bulunuyor. Gıda destek paketleri ücretsiz olarak Eyüpsultan Belediyesi ekipleri tarafından başvuruda bulunan üniversite öğrencilerinin evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor.

"Gençlere yönelik projelerden memnunuz"

Gıda destek paketlerinden faydalanan ve bu hizmetten çok memnun olduklarını belirten üniversite öğrencileri ise, “Bizi unutmayan, her fırsatta yanımızda olup bize destek veren Belediye Başkanımız Deniz Köken’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızın özellikle çocuklara ve gençlere yönelik verdiği hizmetlerden çok memnunuz” dedi.