İnegöl’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri, saat 10.00’da Atatürk Anıtı’nda yapılan çelenk sunma töreniyle başladı. Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın da hazır bulunduğu törende, Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi öğrenciler ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin tarafından anıta konuldu.

BEŞİNCİ MEVSİMDE HÜZÜNLÜ KUTLAMA

Atatürk anıtındaki tören sonrası, öğretmenler günü kutlama programı 10.30’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde Prof. Dr. Selçuk Yahşi Ortaokulu tarafından hazırlanan programla devam etti. Salonda bir yandan öğretmenler gününün mutluluğu yaşanırken, diğer yandan İnegöl’de hayatını kaybeden lise öğrencisinin hüznü vardı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan öğretmenler günü programında bazı sahne gösterileri, vefat eden öğrencinin hüznü nedeniyle iptal edildi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ZENGİN, VEFAT EDEN ÖĞRENCİYİ ANDI

Video gösterileri ve müzik dinletilerinin sunulduğu programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, “24 Kasım, Millet Mekteplerinin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün baş öğretmen unvanını alması vesilesiyle 1981 yılından bu yana öğretmenler günü olarak kutlanan, bizim için bir vefa günüdür. Ne yazık ki bugün Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi’nden bir öğrencimizi kaybetmenin tarifsiz acısıyla buradayız. Bir öğretmen için öğrencisini kaybetmek, kelimelerin taşımakta zorlandığı bir yüktür. Çünkü öğrenci, sadece sınıfta oturan bir çocuk değildir. Umutla baktığımız bir gelecektir. Yarınlara dair kurduğumuz hayaldir. Bu acı nedeniyle, Prof. Dr. Selçuk Yahşi Ortaokulu tarafından büyük emeklerle hazırlanan programın birçok bölümünü çıkardık. Uzun zamandan beri hazırlık yapan idarecilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

NESİLLERİN YETİŞMESİNDE EN BÜYÜK KATKI VERENLER ÖĞRETMENLERİMİZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da hayatını kaybeden öğrenci için çok üzüldüklerini dile getirerek; “Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Bugün çok kıymetli bir gündeyiz. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Nesillerin yetişmesinde en büyük katkı verenler, öğretmenlerimiz. Her ne kadar anne-babalar çocuk yetiştirse de öğretmenler bu işi meslek olarak yapıyor. İşiniz çok zor farkındayım. Öğretmenlerimizin hepimizin üzerinde çok büyük katkı ve destekleri var” diye konuştu.

ÖĞRETMENLİK, BİR MESLEKTEN ÖTE

Kaymakam Eren Arslan ise öğretmenliğin aslında bir görev, bir meslek gibi olmadığını ifade ederek; “Tüm mesleklerden farklı olduğunu biliyoruz. Oku diye başlayan inancımız, ilmi Çin’de de olsa arayın diye bizlere görev olarak verilen inancımız, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen inancımızın paydaşları olarak öğretmene verilmesi gereken değer ve kıymetli anlatacak söz bulamıyorum. Bizlerin hayatında esin kaynağı olan büyük öğretmenlere çok ihtiyacımız var. İnşallah tüm öğretmenlerimiz milletimize, gençlerimize esin kaynağı olacak, istikamet çizecek bir anlayışla görevlerini inşa ederler ve geleceğin büyük Türkiye’sini inşa ederler. Bu duygularla ben de elim bir şekilde kaybettiğimiz öğrencimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdimi yapıldı. Şiirlerle süslenen programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni de gerçekleştirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle program son buldu.