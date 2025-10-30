Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda son ders zilinin ardından yaşanan yoğunluk paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, bir öğrencinin merdivenlerde dengesini kaybedip düşmesiyle birlikte arkasından gelen diğer öğrenciler de yere yığıldı ve kısa sürede izdiham meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralanan 23 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerden Y.E.Ç., "Bahçede tören bitti. Çantalarımızı almak için sınıflara tekrar gittik. Merdivenlerden inerken arkadaşlar birbirini iterken ben bir anda en altta kaldım. Nefesim kesildi ve bayıldım. Ama şimdi iyiyim" dedi.

Erzurum Şehri Hastanesi ve Üniversite Araştırma Hastanesi’nde ayakta tedavileri devam eden yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.