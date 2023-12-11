Okulda 8 yaşındayken zorunlu olarak başlatıldığı masa tenisinde başarı basamaklarını tek tek tırmanan Ece Haraç, Milli formayla Avrupa’da çok sayıda madalya kazandı. 21 yaşındaki milli sporcunun şimdiki hedefi ise kota kazanarak 2024 Paris Olimpiyatları’na katılmak.

Almanya’da Bundesliga 1 takımlarından Sv-Schott-Jena oyuncusu olan Milli masa tenisçi Ece Haraç, bir yandan üniversite eğitimine devam ederken bir yandan da katıldığı turnuvalarda başarılı sonuçlar elde ederek 2024 Paris Olimpiyatları’na kota almak için ter döküyor. Çiftlerde U-21 Avrupa Şampiyonluğu’nu 2 kez kazanan bunun yanı sıra tek katıldığı Avrupa şampiyonalarında birçok kez kürsüye çıkan Ece Haraç, Yalova Masa Tenisi Salonu’nda antrenmanlarına devam ediyor. Başarılı sporcu, okulda 8 yaşında iken tenis branşının çokça tercih edilmesinden dolayı zorunlu olarak masa tenisine başladığını belirterek, “8-9 yaşlarındayken masa tenisine başladım. Aslında ilk başta tenis oynuyordum ve okulda bizim aktivite derslerimiz vardı. Yine tenisi seçmiştim ama çok fazla kişi tenise yöneldiğinden dolayı aslında 2-3 kişi zorunlu olarak masa tenisine geçmesi gerekmişti. Onlardan biri de şanslı olarak ben olmuştum. Yoksa böyle masa tenisini merak edip kendim seçerek başladığım bir spor değildi” dedi.

O dönem Milli Takım Antrenörü olan Bayram Ali Yıldız’ın okulun da antrenörlüğünü yaptığını ve o dönemde kendisini beğenerek Yalova Belediyespor antrenmanlarına gelmesini istediğini belirten Haraç, “Profesyonel ve milli takım adına oynamak gibi bir düşüncem yoktu. İlk milli takıma girdiğim senede çiftlerde Avrupa üçüncüsü olmuştuk. O zamandan sonrada Ay-Yıldızlı formayla oynamanın ve de Türkiye’yi temsil ederek turnuvalarda yer almanın çok güzel bir duygu olduğunu yaşadım. Bu sayede bir sürü arkadaşla tanışıyorum. Kültür olarak da dil olarak da başka insanların yaşayamadığı şeyleri aslında küçük yaşta yaşamaya başlıyoruz. Bu yüzden masa tenisinden zevk almaya başladım. Tabi ki başarılar geldikçe profesyonel olarak hedef koymaya karar verdim” diye konuştu.

2024 Paris Olimpiyatları’na kota almak adına turnuvalara katıldığını anlatan Haraç, şöyle konuştu:

“2024 olimpiyatları için bol bol turnuvamız var. Bir hafta sonrasında İtalya’da WTT Feeder turnuvasında yer alacağım. Hazırlıklar iyi gidiyor ama tabi ki daha çok çalışarak devam etmemiz lazım. Umarım sonuç istediğimiz gibi olur. Ben daha yeni U-21 senemi bitirdim. Gençlerde U-21’de de yarışıyordum. Şimdi büyüklerdeki durumumuz o kadar kolay değil. Öncelikle hedef olarak olimpiyatlara gitmek, ondan sonra da en iyi şekilde Türkiye’yi orada temsil etmek. Umarım madalyalar da olur.”

Masa tenisi antrenörü Kadir Kocacenk ise Ece Haraç’ın Yalova’nın yetiştirdiği önemli sporculardan biri olduğunu belirterek, “Yalovalı bir sporcunun masa tenisi branşında olimpiyatlarda yer alması istiyoruz. Çalışmalarımız günde çift antrenmanla devam ediyor. A Milli takımda da Ece yer alıyor. Sürekli bir yurt dışında turnuvalarımız var, onlara katılıyor. Bir de Almanya Bundesliga’da şu anda yarışıyor. Yoğun bir tempoda çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.