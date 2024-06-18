Omuz eklemi, vücudumuzdaki en hareketli eklemlerden biri olup, çalışma hayatı, spor faaliyetleri ve günlük işlerde büyük avantaj sağlarken aynı zamanda travmalara da açık bir yapıdır. Omuz ekleminde ağrıya neden olan çeşitli faktörler bulunmaktadır.

Omuz ağrısına neden olan en sık görülenler sebepler ve tedavileri;

Kas Ağrıları:

Omuz ağrısına sebep olan durumlar arasında fibromiyalji sendromu ve miyofasiyal ağrı sendromu gibi çevresel kas problemleri bulunmaktadır.

Kas ve Sinir Sıkışması:

Boyun fıtıkları (C4-7), Brakial pleksus nöropatileri, Torasik Outlet Sendromu, Refleks Sempatik Distrofi omuz ağrısı yapabilmektedir. İmpingement sendromu humerus başı ile korokoakromial ark arasında, supraspinatus kas tendonu, bisipital tendon ve subakromial bursanın sıkışması ve inflamasyonu sonucu gelişebilmektedir. Akromioklavikuler eklem patolojileri, osteofitler, bursit, proksimal humerus kırığı, kifoz, skolyoz ve akromionun ön 1/3 yapısal değişikliği de sıkışmaya katkı sağlayabilmektedir.

Labrum (Kapsül) Yırtıkları:

Genellikle labrumda görülen yırtıklar nedeniyle labrum görevini yapamaz ve omuz instabilitesi gelişir. Bu durum akut travmalara bağlı gelişen omuz çıkıkları esnasında ortaya çıkar ve ilerki zamanlarda çıkıkların tekrarlaması nedeniyle labrum ve eklem yüzeylerinde daha fazla lezyon meydana gelebilir. Travmaya bağlı olmayan omuz instabilitesi de gelişebilmektedir. Bu durum omuz etrafındaki tendon, bağ ve kasların gevşekliğine bağlı olarak gelişen çıkıklar nedeniyle oluşabilmektedir. Bu şekil omuz instabilitesinde bir labrum yırtığı eşlik etmeyebilir.

Kas Yırtıkları:

Supraspinatus kası gibi rotator cuff adı verilen kas grubunun üyelerinde meydana gelen yırtıklar, omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığına yol açan önemli faktörlerdendir. Bunun yanı sıra, biceps kas tendinitleri ve kalsifik tendinitler de ağrıya sebep olabilir.

Donuk Omuz:

Donuk omuz sendromu (adesiv kapsülit) omuz eklem kapsülü ile eklem eklem sinovyasının beraber inflamasyonu sonucu başlangıçta omuz ağrısı ile başlayıp, omuz hareket kabiliyetinin kısıtlanmasına kadar ilerleyen bir tablodur. Genellikle bir omuzda gelişmekle beraber iki omuzu da tutabilmektedir. Çarpma, düşme gibi travmalar sonucunda omuzun uzun süre sabit tutulmuş olması bu hastalığı tetikleyebilir. Omuz kireçlenmesi, travma sonrası uzun süre istirahatte tutma, diyabet, kalp hastalığı ve akciğer hastalıkları donuk omuz gelişmesine zemin hazırlayabilmektedir.

Omuz Eklemi Patolojileri:

Omuz ekleminin glenohumeral osteoartriti(kireçlenme), osteokondral lezyonlar, akromiyoklavikuler eklem osteoartriti, avasküler nekroz, romatoid artrit, Polimiyaljia romatika, Psodogut, Gut hastalıları ve Skapulotorasik eklem patolojileri omuz ağrısı yapabilen hastalık veya bozukluklar arasında sayılabilir.