Konya’da 1997 yılından bu yana tarım ilaçları ve tarımsal ürünler sektöründe faaliyet gösteren Bil-Naz Tarım İlaçları ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için iflas kararı verildi. Mahkeme kararının ardından şirket hakkında adi tasfiye süreci başlatılırken, alacaklı ve borçlulara 1 aylık yasal başvuru süresi tanındı.

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 2026/75 Esas sayılı dosya kapsamında, şirketin 17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla iflasına karar verildi. Kararın 12 Mayıs 2026’da kesinleşmesi üzerine Konya 1. İcra Dairesi, Bil-Naz Tarım’ın “Adi Tasfiye” usulüyle tasfiye edileceğini ilan etti.

Tasfiye işlemleri resmen başladı

Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne kayıtlı olan ve 3 Ocak 1997’de kurulan şirketin 50 bin TL sermaye ile faaliyet yürüttüğü belirtildi. Yaklaşık 29 yıllık geçmişe sahip Bil-Naz Tarım’ın iflasıyla birlikte şirketin tasfiye süreci resmiyet kazandı.

Alacaklı ve borçlular için süre uyarısı

Konya 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda, şirketle ticari bağı bulunan kişi ve kurumlara yasal başvuru süresi hatırlatıldı. Buna göre alacaklılar ile borçluların, ilan kapsamında belirtilen süre içerisinde gerekli başvuruları yapmaları gerekiyor.

Buna göre, şirketten alacağı olanların ya da şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Konya 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’ne başvurarak alacaklarını bildirmesi ve belgelerini (senet, defter vb.) sunması gerekiyor.

Şirkete borcu bulunanların da aynı süre içinde borç bildiriminde bulunmaları zorunlu tutuldu. Bildirim yapılmaması halinde İcra ve İflas Kanunu kapsamında cezai sorumluluk doğabileceği belirtildi.

Şirkete ait mal veya varlıkları elinde bulunduran kişilerin, bu varlıkları iflas dairesine teslim etmeleri gerektiği ifade edildi. Aksi durumda rüçhan haklarının kaybedileceği ve yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalınabileceği bildirildi.