Eski Boztepe yolunda geçirdiği otomobilinden kendi imkanları yaralı çıkıp, cep telefonunu bulmayınca yardım istemek için yaklaşık 2 kilometre yürüyen Onur Özkan (41), hastanede hayatını kaybetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Onur Özkan’ın cenazesi dün öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi, yakınları, Keşan Berberler ve Kuaförler Odası Mutlu Gezer, kendisini seven arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.