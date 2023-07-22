Bu yıl TFF 3. Ligde mücadele edecek olan Kafkasspor, Ordu1967 ‘nin başarılı forveti Abdülkadir Akyıldız’ı renklerine bağladı.

3. Lig’de güçlü bir takım oluşturmak için kolları sıvayan İnegöl temsilcisi, flaş transferlerinden bir yenisini daha kamuoyuna açıkladı.

Kafkas Kartalı 3. Lig takımı Ordu 1967 takımında geçtiğimiz yıl 34 maçın 39’unda 11’de maça başlayan ve aldığı 2501 dakikalık süreyle takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan Abdülkadir Akyıldız’la anlaşma sağladı. 34 maçta ekibine 12 gol katkısı veren başarılı forvet , 2015-2016 sezonunda İnegölspor’da da forma giymişti.

Oyuncunun imza törenine yönetim kurulu üyesi İskender Yaprak hazır bulundu. Yaprak, karakterli ve yetenekli bir oyuncuyu transfer etmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek “ Hemen hemen oynadığı bütün kulüplerde ilk 11’de forma şansı bulan futbolcu kardeşimiz başarılı performansıyla dikkat çekti. Biz de onu takip ediyorduk. Uzun süren görüşmelerimizin ardından transferde son noktaya geldik. Biz kendisinden çok şey bekliyoruz ve Kafkasspor’un başarısı için elinden gelen her şeyi canı gönülden inanıyoruz dedi.”

Abdulkadır Akyıldız ise daha üst liglerde olmayı hakeden bir camiaya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek “ Daha önce İnegölspor’da da forma giymiştim. Başkanımız Celal Ter ile çalışma şansı bulmuştum. Hedefleri ve idealleri olan bir takımın oyuncusu olmak oldukça mutlu edici bir şey. Kafkassporla büyük zaferler kazanmak istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da en iyisini sahaya yansıtacağım. Transferin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

Kariyerine Sakaryaspor’da başlayan yetenekli forvet daha sonra sırasıyla, Pendik, Altay, Şanlıurfa, Erokspor, Kahramanmaraş, Sancaktepe, Turgutluspor, Kırşehir, Karşıyaka ve Ordu1967 takımlarında ter döktü.

Abdülkadir Akyıldız bugüne kadar çıktığı 282 maçın 234’ünde ilk 11’de şans bulurken, bu maçlarda toplamda 79 gol kaydetti.