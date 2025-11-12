İnegöl temsilcimiz Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda namağlup Nilüfer Belediyespor’u 17/25, 21/25 ve 19/25 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek önemli bir zafere imza attı.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen temsilcimiz, bu sonuçla birlikte 1. Lig yolunda büyük bir engeli daha aşmış oldu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Orhaniye Voleybol yöneticisi Zafer Erdoğan, “Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Hedefimiz belli; kayıpsız gitmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İnegöl’ün Sultanları, bu galibiyetle hem serisini sürdürdü hem de zirve iddiasını bir kez daha ortaya koydu.