Kocaeli’de orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla girilmesi yasaklanan alanlarda Özel Harekat Polisleri, jandarma zabıta ve orman müdürlüğü ekipleri nöbet tutuyor.

Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan orman yangınlarının Kocaeli’de de çıkmaması ve önlenmesi amacıyla hem ormanlık hem de mesire alanlarında yapılması gerekenler noktasında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplantılar yapıldı. İlgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımlarıyla toplantılarda yapılan uygulamalar gözden geçirilerek ilave tedbirler de alındı. Özel Harekat Polisleri, jandarma, orman genel müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ikinci bir emre kadar girilmesi yasaklanan ormanlık alanlarda 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Ekipler, girilmesi yasaklanan ormanlık alanlara ne kimseyi yaklaştırıyor ne de mangal ateşi yakılmasına izin veriyor.