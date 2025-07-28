Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Karabük’te başlayan yangın nedeniyle şu ana kadar 19 köy ve 50 mahalle tahliye edildi. Öte yandan, Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasındaki ormanlık alanda üç gündür süren yangınla ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Karabük’te altı gündür devam eden yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü belirtti. Yumaklı, önümüzdeki saatlerde Karabük yangınıyla ilgili daha iyi haberler paylaşacaklarını ifade etti. Kestel’deki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını duyuran Bakan, Harmancık bölgesindeki alevlerin rüzgar nedeniyle zaman zaman şiddetlendiğini ancak gece boyunca ekiplerin yangın alanını tamamen çevrelediğini söyledi. Yangının şiddetinin büyük ölçüde azaltıldığı belirtildi.

Devam eden söndürme çalışmalarında 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı ve 853 personelin görev aldığı bildirildi.