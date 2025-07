“HASSASİYET, DİKKAT VE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM”

Ülke genelinde ve ilçede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Kaymakam Eren Arslan, “Son günlerde özellikle havaların çok sıcak geçmesi nedeniyle gördüğünüz gibi ülkemizin dört bir yanında orman yangınları çıkıyor ve orman yangınlarının kaynağına baktığımız zaman neredeyse tamamı insan kaynaklı. İnsanların yapmış olduğu bir ihmal sonucunda ortaya çıktığını görüyoruz. İlçemizde de son günlerde özellikle biçerdöverlerle hasat yapılırken istenmeyen küçük ama kontrol edebildiğimiz yangınlar çıktı. Ama bunların büyümeden önlenmesi teknik ekipmanımızın araziye hakimiyeti sonucunda oldu. Her zaman bu olamayabilir. O yüzden vatandaşlarımızın gerek tarlada çalışırken gerek hasadını yaptıktan sonra anız yakma gibi şeyleri çok dikkat etmesi lazım, zaten yasak. Hem yangına sebep verdiği, hem toprağa zarar verdiği hem de bitki florasına zarar verdiği ortaya konulmuş bir durum iken vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı olması lazım. Yine ormanlarımıza Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararıyla 1 Haziran itibariyle girilmesi, ateşli ya da ateşsiz piknik yapılması yasaklanmış durumda. Ormanlar doğa bizim milli servetimiz. Yanan her alanın tekrar ağaçlandırılması, geri kazanılması yıllar alıyor. Doğanın dengesi bozuluyor, sularımız kuruyor. Ormanların yanması demek geleceğimizin yanması gerek, çoluğumuza çocuğumuza bırakacağımız vatanımızın yaşanamaz hale gelmesi demek. O yüzden hepimizin bu ülkenin birer ferdi olarak, bu ülkeyi seven vatandaşlar olarak orman yangınlarına dikkat etmemiz, hassasiyet göstermemiz, gerek evimizde gerek arazimizde çalışırken yangınları önleyici tedbirleri alarak hareket etmemiz, uzmanların ve personellerin uyarılarına dikkat etmemiz çok önemli. İnşallah memleketimizin hiçbir yerinde bu tür durumların yaşanmasını istemiyoruz. Yanan yerlerinde bir an evvel kontrol altında alınmasını diliyorum. Herkesten bu noktada duyarlılık bekliyoruz. Biz ormanlarımıza yeşil vatan diyoruz. Yani bu gözle bakıyoruz ve her yıl milyonlarca ağacımızı toprakla buluşturup ağaçlandırma seferberlikleri yaparken yanan her bir ağaç inanın içimizi, ciğerimizi yakıyor. O yüzden hassasiyet, dikkat ve tedbiri elden bırakmayalım. Allah ülkemizi, şehrimizi her türlü belalardan, yangınlardan, afetlerden muhafaza eylesin” dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT