İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya sosyal medya hesabından yaptığı kamuoyu duyurusunda iddiaları yalandı.

Başkan Kaya yaptığı açıklama, “Sosyal medya ve basında çıkan bazı haberler sebebiyle aşağıdaki açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur; Bursa’mızın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanı kundaklamaya teşebbüs aşamasında gözaltına alınan Ufuk Aytekin adlı şahıs, İYİ Partimizin üyesi değildir. Dolayısı ile partimizin hiçbir kademesinde de bir görevi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” dedi.