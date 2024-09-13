Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Kayapa Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen alevler korkuttu. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesinin yanı sıra, 2 helikopter ve 13 itfaiye aracıyla yapılan müdahaleyle alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nasıl çıktığı bilinmeyen alevler, kısa sürede büyüdü. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 helikopterin de havadan müdahalesiyle kontrol altına alevlere, karadan da 13 itfaiye aracıyla müdahale edildi.