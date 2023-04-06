Ortak liste noktasında anlaşan CHP, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat partileri'ne 54 vekil sözü veren Kılıçdaroğlu'nun, partilere 30 vekil vermesi bekleniyor.İyi Parti ise ortak listeyi kabul etmedi.

Seçimlere günler kala partiler milletvekili aday listelerini netleştiriyor.14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 38 gün kala partilerde son hazırlıklar yapılıyor.9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri öncesi partilerde ve ittifaklarda çalışmalar hız kazandı.Bu kapsamda aday listelerinin teslim edilmesine 3 gün kala Millet İttifakı'nın nasıl bir yol izleyeceği netleşmeye başladı.

54 vekil teklif etti

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı görüşmelerinde pazarlık masasında dört partiye 54 milletvekili teklif etmişti.Buna göre, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne 20 vekil, Saadet Partisi'ne 10 vekil, Demokrat Parti'ye ise 4 vekil verilmesi planlandı.

Kılıçdaroğlu sözünü tutmadı

Aday olarak açıklanmadan önce bu partilere 54 vekil sözü verdiği iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun, aday olarak açıklanmasının ardından sözünden döndü.

5 parti ortak liste halinde girecek

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre, Millet İttifakı’nı oluşturan altı partiden CHP, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat partileri ortak liste noktasında uzlaşma aşamasına vardı.

CHP listelerinden seçime girecekler

Beş parti Millet İttifakı’nın çatısı altında amblemleriyle değil, CHP’nin milletvekili listelerinden seçime girecek.

İyi Parti ortak listeyi kabul etmedi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ısrarına rağmen İyi Parti, 15 şehirde ortaklaşmayı kabul etti.Bu şehirlerde oy oranına bağlı olarak CHP ya da İyi Parti listeleri tercih edilecek.

54 vekil yerine 30 vekil

Kemal Kılıçdaroğlu bu tercihle birlikte 54 vekil sözü verdiği 6'lı masanın dört partisine 30 milletvekili vermeyi hesaplıyor.

Kaç vekil çıkaracakları hesap ediliyor

Millet İttifakı'nda yapılan hesaplara altı parti tek listeden girerse 360, beşi girerse 280 milletvekili çıkarılacağı hesap ediliyor.Ayrıca DEVA, Gelecek ve Saadet’i içeren ittifak içinde ittifak formülünden vazgeçildi. DEVA Partisi’nın kendi çatısında seçime girilmesi önerisi reddedildi.

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