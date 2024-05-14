İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 2023 yılı Ekim ayı içerisinde 93 STK temsilcisinin de katılımı ve destekleriyle oluşturulan İnegöl İl Olma Platformu üyeleri, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı ziyaretlerinin ardından İYİ Parti ve Saadet Partisi İlçe Teşkilatlarını da ziyaret etti.

Karşılıklı istişare şeklinde geçen ziyarette İl Olma Komisyonu üyeleri tarafından İYİ Parti ve Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatlarına “İnegöl İl Olma Çalıştayı Sonuç Raporu Kitapçığı” takdim ettiler.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve İnegöl İl Olma Platformu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Odamız ve 93 STK temsilcimizin bir araya gelmesiyle oluşturulan İnegöl İl Olma Çalıştayımızca yürüttüğümüz çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlçemiz siyasi parti temsilcilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizi İYİ Parti ve Saadet Partisi İlçe Teşkilatları ziyaretlerimiz ile sürdürdük. Akademik araştırmalar desteğiyle meydana gelen, şehrimizin ihtiyaçlarının, potansiyelinin ve hedeflerinin yer aldığı Çalıştay Sonuç Raporu kitapçığımızı siyasi partilerimize takdim ederek istişarelerde bulunduk. Parti temsilcilerimize de dile getirdiğimiz üzere, İnegöl’ün il olması siyaset üstü bir konudur ve tüm İnegöllülerin ortak derdidir. Bu noktada tüm siyasi partilerimizin desteğini bekliyoruz. İnegöl’ümüzün İl olması noktasında tüm siyasi parti ilçe teşkilatlarımızı ortak hareket etmeye davet ediyoruz. Tüm farklılıkları bir kenara bırakarak “Önce İnegöllüyüm” demeli ve İnegöl’ün il olma çalışmalarını sahiplenerek bu doğrultuda elimizi taşın altına koymalı, sorumluluk almalıyız. Şehrimizin ve siyasi partilerimizin de destekleriyle İnegöl’ün il olması kapsamında Ankara nezdinde de görüşmelerimizi ve kulis çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnegöl olarak bir olmalı, beraber olmalı ve şehrimizin il olması meselesini öncelikli konumuz olarak ele almalıyız” ifadelerini kullandı.