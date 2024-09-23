Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) ortalığa bırakılan kimyasal madde yangına neden oldu. Yangın sırasında yayılan kötü koku çevrede paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Veliköy OSB içerisinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, ortalığa bırakılmış şüpheli bir maddenin kötü koku yaydığını fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan kimyasal maddeye hızla müdahalede bulundu. Yangın sırasında patlamalar da yaşandı. Kimyasal madde olması sebebiyle sönmeyen yangın, çevreye daha fazla yayılmadan kumla boğma yöntemi ile kontrol altına alındı.

Kimyasal maddenin kim ya da kimler tarafından bırakıldığı bilinmiyor. Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kimyasalın çevreye etkileri üzerine inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri de gelerek bölgede inceleme yaptı. İlk izlenimlere göre alanda el arabası izleri tespit edildi.