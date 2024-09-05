Bilecik (İHA) – Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, bazı müjdeli haberleri duyurdu.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, eski dönem İyi Parti’den Ankara Milletvekili olan Prof. Dr. Kürşat Zorlu’nun destekleriyle yapılan yatırımları açıkladı. Yaptığı açıklamada Başkan Torun, “Osmaneli’ne 1 kilometre sıcak asfalt serimi ve 200 adet çöp konteyneri desteği sağlanacak. Gelişmemizde ve hizmetimizde bizlere yardımcı olan Ankara Milletvekilimiz Prof. Dr. Kürşat Zorlu’ya teşekkür ediyorum. Daha iyi hizmet için bizleri destekleyen ve inanan halkımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.