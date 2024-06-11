Daha önce de Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Acil Bölümü’nde görev yapan Dr. Orhan Orkun Kızılöz, aynı hastanenin başhekimliği görevine başladı.

Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Kamil Özdemir Bozüyük Devlet Hastanesine atanmasının ardından boşalan Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimliğine, Dr. Orhan Orkun Kızılöz getirildi. Görevine başlayan Dr. Kızılöz, amaçlarının insanları sağlığına kavuşturmak ve onları mutlu etmek olduğunu ifade ederek, "Osmaneli gibi şirin bir ilçenin hastanesinde iki buçuk yıldır görev yapmaktan çok mutluyum. Beni başhekimlik görevine layık görenlere çok Osmanelilere ve Osmaneli çevresinde yaşayanlara en iyi hizmeti vermek için çaba harcayacağım. Başhekim olarak, çalışma arkadaşlarımla birlikte, Osmaneli Devlet Hastanesi’ni daha ileri noktalara taşımak için çalışacağım. Hastalarımıza sağlık hizmeti sunarken de insan haklarına saygılı, hasta ve çalışan memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma gayreti içinde olacağız. Daha önce burada başhekim olarak görev yapan arkadaşımız meslektaşımız Uzman Dr. Kamil Özdemir abimize vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür eder yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.