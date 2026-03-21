CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığıyla ilgili bazı iddialarda bulunmuştu. Özel’in açıklamalarının ardından Bakan Gürlek, belgeler paylaşarak yasal sürecin başlatıldığını duyurdu. Yaşanan gelişmeler üzerine AK Parti ve MHP’nin önde gelen isimleri, Bakan Gürlek’e destek mesajları yayımladı.

"TEMELSİZ VE DEZENFORMASYON”

AK Parti MYK’sı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel’in iddialarını “temelsiz ve dezenformasyon” olarak nitelendirdi. Çelik, Özgür Özel için "Silgisi kaleminden önce biten tek siyasetçi. O kadar çok yanlış yapıyor ki sürekli silgi kullanmak zorunda kalıyor. Korkum şudur. Bu gidişle Cumhuriyet Halk Partisi’ni de tarihten silecek" ifadelerini kullandı.

Sözcü Ömer Çelik, Özgür Özel’in günlerdir açıklama yapacağını söylemesine rağmen bunu sürekli ertelediğini belirterek, öne sürdüğü iddiaların geçmişte olduğu gibi belgeye dayalı olmadığını ve daha sonra çürütüldüğünü ifade etti. Devlet görevlilerinin mal varlığı bildiriminde bulunduğunu hatırlatan Çelik, iddiaların somut bir delile dayanmadığını vurguladı. “Duymuştum, söylediler” tarzı siyasetin ciddiyetsiz olduğunu belirten Çelik, iddiası olanların bunu yargıya taşıması gerektiğini, aksi halde bunun “yalan siyaseti” olduğunu söyledi.

"ALGI OPERASYONU”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Özel’in iddialarını “delile dayanmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı operasyonu” olarak değerlendirdi. Kaya, “İftiralarla gerçeklerin üzeri örtülemez, adaletin tecellisine engel olunamaz” ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "Yüzyılın yolsuzluğunda zaman ayarlı iftira. Özgür Özel, CHP’yi adeta bir iftira müzesine çevirmiş durumda. Gerçi meseleleri karıştırması çok da şaşırtıcı değil, promil yükselince gerçekler de bulanık görünür. Bugün yapılan tam olarak budur: Yüzyılın yolsuzluğunu örtmek için şantajı, tehdidi ve iftirayı devreye sokmak. Hem parayla ve rüşvetle gasp edilen kongrenin üzerini kapatmaya çalışmak, hem de İBB’deki yolsuzluk dosyalarını karartmaya kalkmak. Ama yok öyle yağma. İftirayla gerçeği örtemezsiniz. Adaleti hedef alarak hakikati değiştiremezsiniz. Adalet Bakanımız Akın Gürlek yalnız değildir; sonuna kadar yanındayız." ifadelerini kullandı.

EYYÜP KADİR İNAN’DAN TEPKİ

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, açıklamasında Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi. Bakan Gürlek’in açıklamasını yeniden paylaşan İnan, CHP yönetimine yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, siyasetin bu şekilde yürütülemeyeceğini vurguladı.

MHP'Lİ YÖNTER'DEN GÜRLEK’E DESTEK

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, “Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’in sonuna kadar yanındayız” diyerek, iddiaları “itibar suikasti” olarak nitelendirdi.

"AYNI ŞEFFAFLIĞI ÖZEL’DEN DE BEKLİYORUZ"

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ise yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımız gerekli açıklamayı yapmış, tüm belgeleriyle birlikte sürecin hukuki yollarla takip edileceğini açıkça ifade etmiştir. Ancak aynı açıklık ve şeffaflığı Özgür Özel’den de bekliyoruz. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, yargılanan şahısların beyan ettikleri maaşlar dışında tespit edilen mal varlıklarına dair kamuoyuna net bir açıklama yapılmalıdır." dedi.

"TESADÜF MÜ?"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Üniversite sınavını kazanamayan, sahtekarlıkla insanların hakkını yiyerek Türkiye'de bir üniversiteye transfer olan, diploma yolsuzu Ekrem İmamoğlu'nu çılgınca savunanlarla; Üniversite sınavında başarılı olan, derslere girip dikkatlice not alan, bu notlarından cep harçlığı çıkarmaya çalışan bir Bakanı çılgınca eleştirenlerin aynı kişiler olması sizce tesadüf mü?” şeklinde açıklama yaptı.

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Özgür Özel’in daha önce de benzer iddiaları somut verilerle destekleyemediğini ifade ederek, “Siyaset iftira ile değil, veri ve ispatla yapılır” dedi. MKYK üyesi Ünal, Bakan Gürlek’in açıklamasının “hakikatin en güçlü cevabı” olduğunu ifade etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Özgür Özel’in Lüksemburg iddiasına atıfta bulunarak, “Lüksemburg’un denizi yok” ifadeleriyle iddiaları eleştirdi. Ayrıca Muhittin Böcek iddialarına ilişkin sessizliğe dikkat çekerek, kamuoyunun net cevap beklediğini vurguladı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Mehmet Emre Tuncer de, “Lüksemburg’ta liman bile görürsün” sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ise “Düzenli not alıp bunları satan öğrenci arkadaşlarımıza verdiğimiz her kuruş helal olsun... Dünyayı kurtaramadık belki ama Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni o notlarla bitirdik" şeklinde açıklama yaptı.

SAADET PARTİLİ KAYA: "ÖNEMLİ BİR ADIMDIR"

Saadet Partisi İstanbul milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya ise “Adalet Bakanının hakkındaki iddialara dair tapu kayıtlarını gösterir bir web çıktısı yayınlatması tartışmalar açısından önemli bir adımdır. Adalet tartışma ve leke kaldırmaz.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi ile Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, MKYK üyeleri Ayşe Keşir, Hilal Kalyoncu Kuş, Hilmi Türkmen ve Mehmet Kırmızı'nında aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili ve parti yetkilisi Bakan Gürlek’in Özel'e yönelik açıklamalarını yeniden paylaştı.