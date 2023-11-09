Osmangazi Belediyesi, 2024 yılı bütçesini belirledi. Kasım ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda 3 milyar 519 milyon lira olarak kabul edilen bütçe, detaylı bir şekilde ele alındı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın liderliğinde gerçekleşen toplantıda, bütçede yer alan kalemler madde madde okunarak meclis üyelerinin oylarına sunuldu. İYİ Parti grubunun ret oyuna rağmen, oy çokluğuyla 2024 yılı tahmini bütçesi onaylandı.

2024 yılı gider bütçesi, 3 milyar 519 milyon TL olarak belirlendi. Gelir bütçesi ise 3 milyar 479 milyon 855 bin TL olarak tahmin edildi. Böylece, 39 milyon 145 bin TL net finansmanla bütçede denklik sağlandı.

Bütçede en büyük pay, 1 milyar 917 milyon 709 bin lira ile mal ve hizmet alımlarına ayrıldı. Toplam bütçenin yüzde 55'ini oluşturan bu harcamaları, 754 milyon 95 bin lira ile bütçenin yüzde 21'ini oluşturan sermaye giderleri takip etti. Personel giderleri ise 541 milyon 241 bin lira ile bütçenin yüzde 15'lik bölümünü kapladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bütçenin hazırlanmasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Dündar, bütçenin halka hizmet olarak geri döneceğini belirterek, Osmangazi'nin büyümesi ve nüfusun artmasıyla uyumlu bir bütçe uygulamasının gerçekleştiğini vurguladı. Başkan Dündar, bu yılki gerçekleşme oranının yüzde 80 olduğunu ve bütçenin Osmangazi'de en gerçekçi şekilde uygulandığını ifade etti.

Ayrıca, meclis toplantısında AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'un istifasıyla boşalan meclis üyeliğine seçilen Metin Taştekin'e mazbatasını verildi. Başkan Dündar, gündem maddelerine geçilmeden önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde rahmetle andıklarını belirterek, Türkiye'nin dünya gücü olma hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Türkiye'nin, dünya barışına katkı sağlama amacında olduğunu ve özellikle Filistin'deki zulme karşı duyarlılık gösterdiğini vurgulayan Başkan Dündar, Türk Milleti olarak ülkelerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi.