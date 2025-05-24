Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası takviminde yer alan yarış, Bursa’da motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi.

Başkan Aydın, yaptığı açıklamada Osmangazi Belediyesi olarak bu heyecana ortak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Ralliye katılacak tüm sporculara başarılar dileyen Aydın, aynı zamanda Osmangazi Belediyesi sponsorluğunda yarışacak pilot Kübra Denizci Keskin’e de özel olarak başarı dileklerini iletti.

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Kaynak: Haber merkezi