Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği yaz spor okulları kapsamında yüzme kursuna katılan öğrenciler, başarılı bir şekilde tamamladıkları dönemin ardından sertifikalarını aldı. Belediyenin Fatih, Karaman, Soğanlı ve Demirtaş yüzme havuzlarında yaz boyunca düzenlenen yüzme kurslarına 16 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen üçüncü dönemde toplam 1.608 öğrenci katıldı.

Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilen kurslarda öğrencilere, alanında uzman antrenörler tarafından yüzme eğitimi verildi. Kursa katılan öğrenciler, yüzme öğrenmenin yanı sıra eğlenceli vakit geçirdiler. Fatih Çiftehavuzlar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen sertifika töreninde 1.608 öğrenci sertifikalarını aldı. Törene, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, öğrencilerin aileleri ve sertifika almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, yüzme kurslarının çocuk ve gençleri spor yapmaya teşvik ettiğini belirterek, "Yaz spor okulları kapsamında düzenlediğimiz yüzme kurslarının üçüncü dönemini tamamladık. Yüzme sporu, çocuklarımızın fiziksel gelişimi için çok önemli. Modern tesislerde spor yapma imkanı bulan çocuklarımız çok şanslı. Bu tesislerin yatırımının önemini iyi biliyoruz. İnternet çağında, çocuklarımızın daha fazla spor yapabilmesi için bu tür spor tesislerini ve kursları artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Sertifikalarını alan öğrenciler ise bu imkanı sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ettiler.