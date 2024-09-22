Osmanlının ilk başşehri Bursa’nın Yenişehir ilçesine, 40 yıl sonra panayır kurulması için çalışmalar başladı.

Yenişehir ilçesine bağlı Fetih Caddesi’nde 40 yıl sonra yeniden Tarihi Panayır kurulacak. Kurulacak panayırda yerel esnafa katkı sağlanması planlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “29 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında Fetih Caddesi’nde 40 yıl sonra yeniden Tarihi Yenişehir Panayırını kuruyoruz. Yerel esnaflarımızın ön planda olacağı ve destekleneceği bir panayır gerçekleştireceğiz. Yenişehir’in tarihi değerlerini ve kültürünü yaşatmak için çalışmalarımıza kent dinamiklerimiz ile birlikte ortak akıl çerçevesinde devam edeceğiz. BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, Yenişehir Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Aydın ve heyetleriyle birlikte yaptığımız görüş alışverişinin ardından katılımcı bir anlayışla Tarihi Yenişehir Panayırının ayrıntılarını konuştuk” dedi.