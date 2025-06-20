Çanakkale’de seyir haindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkması sonucu otomobil yol kenarındaki bariyere saplandı.
Kaza, Biga-Lapseki karayolu üzerinde Alpagut mevkisinde meydana geldi. Ö. B. 34 MRP 391 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarında bulunan çelik bariyere saplanarak durabildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: İHA