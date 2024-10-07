Başkan Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Antakya Ulu Cami inşaatının Bursa Ulu Cami’nin adını taşıdığını ve bu projeyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Vakıflar Genel Müdürü ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı’nın inşaat süreciyle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bozbey, siyasilerin kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bu açıklamaların yanlış bir algı yarattığını ifade etti.

Bozbey, göreve geldikleri günden bu yana Antakya Ulu Cami projesinin takipçisi olduklarını ve birçok görüşmeye rağmen sürecin tıkandığını, ancak önümüzdeki hafta Hatay Koruma Kurulu’nun onayı ile inşaata başlanacağını belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, depremin ilk gününden itibaren bölgede aktif olarak yer aldığını ve Antakya Ulu Cami inşaatını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Başkan Bozbey, sürecin resmi onaylar nedeniyle uzamasından dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getirdi. Ancak onayların alınmasının ardından cami inşaatının hızla başlayacağını ve 2026 yılı Haziran ayında tamamlanarak açılışının gerçekleştirileceğini söyledi. Bozbey, cami açılışında birlikte cuma namazı kılacaklarını da ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere ve Hatay halkına desteklerinin devam edeceğini belirterek, bu süreçte tüm güçleriyle yeniden inşa çalışmalarına katkı sağlayacaklarını dile getirdi.