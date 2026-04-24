İnegöl’e bağlı Esenköy ile Çiftlikköy mahalleleri arasındaki meyve bahçelerinin bulunduğu bölgede çiftçiler, sulama düzeneklerinden esinlenerek “tahtaravalli” sistemi kurdu. Kurulan düzeneğe bağlanan tenekeler, hareket ettikçe yere çarparak yüksek ses çıkarıyor.

Oluşan ses sayesinde yabani hayvanların ürktüğü ve bahçelere yaklaşamadığı belirtiliyor. Elektrik ya da kimyasal madde kullanılmadan uygulanan sistemin, hem doğa dostu hem de maliyetsiz olması dikkat çekiyor.

Çiftçiler, özellikle gece saatlerinde etkili olan bu yöntem sayesinde ürün kaybının büyük ölçüde azaldığını ifade ediyor.

Uzmanlar ise bu tür doğal yöntemlerin hem çevreye zarar vermemesi hem de sürdürülebilir tarım açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.