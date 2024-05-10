Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market, ekmek, yufka, meze üretimi, kasap, balık ürünleri, şarküteri, reyon, kasa, meyve sebze, tatlı, çerez, depolama ve lojistik kanalında Bursalılara iş imkanları sunuyor.

Bursa’nın ilk yerel market zinciri olan Özhan Market, kaliteli hizmet anlayışının yanı sıra çalışanlarının mutluluklarına ve motivasyonlarına yönelik insan kaynakları politikalarıyla da ön plana çıkıyor.

Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini son derece önemseyen market, ‘Özhan Ailesi’nin bireylerine birçok alanda destek ve çeşitli fırsatlar sağlıyor.

Marketin insan kaynakları politikasıyla ilgili bilgi veren Özhan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Nehir Erdoğan Sarel, “Özünde insan kaynakları politikamız; Özhan ailesi çalışanlarının beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.” dedi.

Sarel, amaçlarının kurumun misyonu doğrultusunda çalışanların mutlu, motive ve dinamik olarak, şirketin hedeflerine uygun bir şekilde kariyer planlarına yön verebilmeleri için birçok alanda destek ve fırsat vererek Özhan Ailesi ile büyümelerine yardımcı olmak olduğunu belirtti.

“Çok sayıda farklı pozisyonlarda çalışma arkadaşı arıyoruz”

Firmanın macerasına 1963 yılında küçük bir bakkal dükkânı ile başladığını vurgulayan Sarel, şunları söyledi: “Bugün 49 şube olarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu durum bize sadece satış değil üretim alanında da kendimizi geliştirme fırsatı vermiş olup bugün; ekmek, yufka, meze üretiminden, kasap, balık gibi soğuk ürünler, şarküteri, reyon, kasa, meyve sebze, tatlı çerez bölümlerimizde ve depolama, lojistik kanalında gerekli tüm pozisyonlar için çalışma arkadaşları aramaktayız.”

Marketin, çalışanlarının iyi gününde kötü gününde yanında olduğunu, personelini maddi ve manevi olarak desteklemek için çeşitli sosyal imkanlar sunduğuna dikkat çeken Sarel, “Çalışanlarımız kanuni ve genel haklarını alarak çeşitli etkinliklere de katılabilmektedirler. Firmamızda iş başı yapan personel ilk olarak Özhan Akademi’de oryantasyon ve işbaşı eğitimi almakta ve eğitim sonrasında ilk iş gününde belirlenen partner eşliğinde görevine başlamaktadır. Özhan Akademi tüm çalışanların kişisel ve mesleki gelişimleri için hazırladığı gelişim programları ve iç-dış eğitimlerle çalışanlarının farkındalığını arttırarak mesleklerinde başarılı olmaları için çalışmalar yürütmekteyiz" diye konuştu.

Bir perakende satış şirketi olarak önceliklerinin, müşterilerin kaliteli ve taze ürün taleplerini karşılamak olduğunu dile getiren Sarel, “Bunu sağlarken çalışan arkadaşlarımızdan da empati ve hoşgörü odaklı bir hizmet, değişen ve güncellenen süreçlere adaptasyon ve kişisel gelişimleri konusunda bireysel istekleri ile harmanlanan uzun vadeli bir iş hayatını benimsemelerini beklemekteyiz" dedi.