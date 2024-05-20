Serdivan Belediyesi ilçe genelinde doğal gaz olmayan 5 mahallede çalışmalara başladı.

Serdivan Belediyesi ilçe genelinde alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede doğal gaz bulunmayan 5 mahallede ekipler, çalışmalar başladı. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, seçim öncesinde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirterek, ”Israrlı girişim ve takibimiz neticesinde doğal gaz olmayan mahallelerimizde çalışmalar başladı. Ekipler Yukarıdereköy, Aşağıdereköy, Beşevler, Dağyoncalı ve Kızılcıklı mahallelerimizde doğal gaz altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Beşevler ve Kızılcıklı’da ana hat çalışmaları bitti, gaz testleri yapılıyor. Aşağıdereköy, Yukarıdereköy ve Dağyoncalı’da ise ana hat çalışmaları devam ediyor” dedi.