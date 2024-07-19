Edirne'de Paşayiğit –Lalacık arasında meydana gelen alandaki yangın büyük korku yaşattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Paşayiğit Muhtarı Hasan Tunca, başlayan yangının rüzgarında etkisi ile hızla büyüdüğünü ve yolun karşı tarafına da geçtiğini belirtti.

Yangının 150-200 dönümlük bir alana sıçradı.

Keşan Belediyesi, Yenimuhacir, Beyendik ve Orman İşletmesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının söndürülmesi güç oldu.

Ayrıca Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı’da yangın alanına gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangın söndürme çalışmalarında Keşan Belediye İtfaiye Personeli Mehmet Çevik'de yaralanarak Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı ile Keşan İtfaiye Müdürü Muharrem Özşay'da Keşan Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.