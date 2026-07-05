Lise ya da üniversite mezunu gençler, öğrencilik durumları sona erdikten sonra sağlık güvencelerini hemen yitirmiyor. Akşam’ın aktardığına göre, yürürlükteki düzenleme kapsamında yeni mezunlar, mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl boyunca Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeden kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

YENİ MEZUNLARA 2 YIL PRİM MUAFİYETİ

2016’da hayata geçirilen düzenlemeyle, lise ya da üniversiteden mezun olarak öğrencilik statüsü sona eren gençlere 2 yıl süreyle GSS primi ödeme muafiyeti sağlandı. Bu haktan yararlanan mezunlar, prim ödemeden başta devlet hastaneleri olmak üzere kamu sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Düzenleme sayesinde eğitim hayatını tamamlayan gençler, iş hayatına atılana veya farklı bir sosyal güvence kapsamına girene kadar sağlık güvencesini koruyor.

Kimler bu haktan yararlanabiliyor?

İki yıllık prim muafiyeti; Lise mezunu olup eğitimine devam etmeyen, üniversiteden mezun olan, öğrencilik statüsü sona eren gençler için uygulanıyor. Bunun yanı sıra, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye başlayanlar ile üniversite eğitiminin ardından yüksek lisansa devam edenlerin öğrencilik statüsü sürdüğü için sağlık güvenceleri de kesintiye uğramıyor.

ÖRNEKLERLE UYGULAMA

Örneğin 1 Temmuz 2026 tarihinde üniversiteden mezun olan bir kişi, 2 Temmuz 2028 tarihine kadar ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Benzer şekilde 26 Haziran 2026'da liseden mezun olup eğitimine devam etmeyen bir genç de 27 Haziran 2028'e kadar GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alma hakkına sahip oluyor. Bu süreçte kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu olsa dahi, sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

GSS KAPSAMINDA HERKES YER ALIYOR

Türkiye'de 1 Ocak 2012'den bu yana herkes Genel Sağlık Sigortası sistemi kapsamında bulunuyor. Çalışanlar ile anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunanlar sağlık hizmetlerinden bu kapsamda yararlanırken, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişiler için gelir testi uygulanıyor.

Gelir testi sonucunda kişi başına düşen aylık gelirin belirlenen sınırın üzerinde çıkması halinde GSS primi ödenmesi gerekiyor. Ancak yeni mezunlara tanınan iki yıllık prim muafiyeti sayesinde, eğitim hayatını tamamlayan gençler bu süre boyunca herhangi bir GSS primi ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Yeni mezunları kapsayan bu uygulama, sağlık güvencesinin kesintiye uğramadan sürmesini sağlarken, iş arama dönemindeki gençlerin maddi yükünü de önemli ölçüde hafifletiyor.