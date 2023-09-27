108. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu birincilikle bitirerek Pazaryeri seçen Ahmed Tayyib Kahraman görevine başladı.

Kahraman, mevzuat gereğince dönem birincisi olduğu için kuraya tabi olmadan Pazaryeri ilçesini görev yeri olarak seçti. Sertifikasını düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan Ahmed Tayyib Kahraman Pazaryeri’nde görevine başladı. Daha önce Bursa’nın Gürsü ilçesinde Kaymakam Refikliği yapan Kahraman, sırasıyla Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakam Vekilliği, Sivas’ın Altınyayla kaymakamı olarak görev yaptı. 1995 doğumlu Ankara Gazi Üniversitesi mezunu olan Kaymakam Kahraman’ın, evli ve bir çocuk babası olduğu kaydedildi.