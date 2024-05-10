Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, bu yıl uygulanacak şerbetçi otu fiyatları belirlendi.

Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetişen ve birçok alanda kullanılan endüstriyel bitki şerbetçi otu 2024 yılı fiyat belirleme toplantısı gerçekleşti. Pazaryeri Kaymakamlığında düzenlenen toplantı Vali Yardımcısı Şahin Arsal başkanlığında gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıda yıllık maliyetler görüşüldü. Geçtiğimiz yıl 41 ila 40 lira olarak belirlenen şerbetçiotu alım fiyatları, 2024 yılında Aroma fiyatı 69 TL, diğer çeşitler fiyatı ise 67 TL olarak belirlendi.

"Karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası belirlenen fiyat çiftçimize hayırlı olsun"

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, 2024 yılı şerbetçi otu fiyat belirleme toplantısı sonrası "Artan maliyetler karşısında alıcı firma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odamız ile birlikte çiftçilerimizin ürünlerinin fiyat belirlemesini gerçekleştirdik. Karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası belirlenen fiyat çiftçimize hayırlı olsun" dedi.

Pazaryeri ilçesindeki şerbetçi otu üreticileri için verimli bir toplantı geçtiğini vurgulayan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, üreticilerin geçen yıla göre artan maliyet fiyatları dolayısıyla bir nebze rahatlatacağını söyledi. Tekin, "Türkiye’de sadece Pazaryeri ilçemizde yetiştirilen şerbetçiotu bitkisinin fiyat belirleme toplantısını bu gün gerçekleştirdik. İlçemize çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun. Aroma çeşidimiz 69 lira, diğer çeşitlerimiz ise 67 lira olarak belirlendi. İnşallah hayırlı bereketli bir hasat dönemi olur. Şerbetçiotu üreticilerimize, farkı ürün üretimi yapan bütün çiftçilerimize hayırlı bir üretim sezonu diliyorum. Allah kazasız belasız bir üretim sezonu nasip etsin inşallah" diye konuştu.