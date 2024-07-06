Bilecik’ in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinden Pazaryeri istikametine doğru ilerleyen E.K. ’nin kullandığı 41 JC 005 plakalı otomobil, Nazifpaşa Köyü girişinde seyir halindeyken belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.