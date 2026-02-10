Pendik Belediyesi sıcak yemek, kırtasiye ve okul malzeme yardımının ardından şimdi de Gazze'ye 600 kişilik çadır kent kurdu. Belediye Başkanı Ahmet Cin, her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını hatırlatarak, 'Bölgede her gün bin 500 kişiye yemek veriyoruz. Sıcak yemek dağıtımlarımızın ardından şimdi de Gazze'de inşasını üstlendiğimiz 600 kişilik çadır kenti tamamladık. Gazzeli kardeşlerimiz çadır kente yerleşti. Zor günlerin yükünü omuz omuza hafifleteceğiz. Dualarımızla ve imkanlarımızla sonuna kadar Filistin'in yanındayız' dedi.

Pendik Belediyesinin kurduğu çadır kent, müstakil çadırlardan oluyor. Çadır kentte her aile için ayrı tuvalet ve banyo bulunuyor. Çadır kente yerleşen Gazzeli kadınlar, 'Bu kampa geldiğimiz için sevinçliyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz' dedi.