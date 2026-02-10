Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapan iki doktorun hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği tespit edildi. Edinilen bilgilere göre, G.Ö. ve C.G. isimli doktorların muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret istedikleri belirlendi. Şüpheliler, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı. Doktorların para istediği bazı hastaların ücretleri kabul etmediği ve bunun üzerine CİMER'e bildirerek doktorları şikayet ettiği; hastanede ise bazı yetkililerin durumu emniyete bildirdiği öğrenildi. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Üroloji doktorluğu yapan 2 şahsın hastalardan ameliyat için rüşvet aldıkları belirlendi. Şüpheli doktor G.Ö.'nün hastalarından 20 ila 30 bin TL arası rüşvet aldığı, diğer doktor C.G.'nin ise bin 200 ila 2 bin dolar arasında rüşvet aldığı tespit edildi.

Konuya ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güler tarafından yapılan açıklamada, görevli iki hekim hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Üsküdar'da bir kamu hastanesinde görevli iki hekim hakkında adli işlem başlatılmıştır. Söz konusu süreç, Müdürlüğümüzce 14.11.2024 tarihli SABİM başvurusu sonrası başlatılmış olup idari inceleme yapılarak ivedilikle takip edilmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Emniyet ve adli makamlarımızın da teknik takibiyle soruşturma süreci devam ettirilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık hizmetlerinde etik dışı hiçbir uygulamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Vatandaşlarımızın güvenini zedeleyen münferit 'çürük elmaların' tüm sağlık camiasını temsil etmesine asla izin vermeyiz. Tespit edilen her usulsüzlükle kararlılıkla mücadele edip gerekli işlemleri yapmaya devam ediyoruz.'