Pendik’te bir vatandaş tarafından dükkanının önünde yaralı halde bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Pendik’te Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir vatandaş dükkanının önünde yaralı bir atmaca buldu. Yaralı atmacayı muhabbet kuşu kafesine koyan vatandaş Pendik Belediyesi ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından alınan yaralı atmacaya Neşeli Patiler Kliniği’nde ilk müdahale veteriner hekimleri tarafından yapıldı.

Herhangi bir hayati risk taşımayan yaralı atmaca, veteriner işleri ekipleri tarafından yetkisi gereği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatının korunmasının önemine istinaden yaralı atmacaya gerekli tedaviler yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına salınacak.