Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar’ın Pendik Belediyesine yaptığı ziyarette isteği üzerine yardımları iki katına çıkaran Başkan Ahmet Cin "Filistin’in tamamında bir soykırım tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gazze’ye yapacağımız yardımı iki katına çıkardık. Günde 3 bin kişiye iftar yemeği vereceğiz" dedi.

Pendik Belediyesi, Ramazan ayında da zor günler geçiren Gazzelilere bir nebze olsun destek olmak için sıcak iftar yemeği veriyor. Belediye Başkanı Ahmet Cin, başta Gazze olmak üzere Filistinlilere maddi ve manevi desteklerinin süreceğini vurgulayarak "Maalesef Filistin’in tamamında bir soykırım tehlikesiyle karşı karşıyayız. Maddi ve manevi destek noktasında her türlü gayreti kendileri için seferber etmeye çalışıyoruz. Gazze’ye yapacağımız yardımı iki katına çıkarma kararı aldık" dedi.

Cenin Belediye Başkanı "Gazze bizden daha kötü durumda, yardımları oraya yönlendirin" demişti.

Pendik Belediyesi’nin kardeş belediyesi, Filistin’de Batı Şeria’daki Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’i ziyaret ederek bölgedeki son durum hakkında bilgi vermişti. Pendik Belediyesinin yardım teklifine "Gazze bizden daha kötü durumda, yardımları oraya yönlendirin" diyen Cerrar’ın bu sözü üzerine Başkan Ahmet Cin yardımları arttırma kararı almıştı.

Her gün 3 bin kişiye sıcak iftar yemeği

Belediye Başkanı Ahmet Cin’in Gazze’ye yardım kararı Pendik Belediyesi Meclisi tarafından onaylandı. Bu karar sonrası her gün 3 bin kişilik iftar yemeği verilecek. Sıcak iftar yemekleri Gazzelilere bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ulaştırılıyor.