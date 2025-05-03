Akdeniz'deki turistik Rodos Adası'nın güneyindeki dünyaca ünlü Prasonisi plajında denize giren turistlerin bulunduğu bölgede insanlara ait olan üç adet kemik bulundu.

Amatör balıkçılar tarafından kumun üzerinde bulunan insan kemikleri korkuya neden oldu.

Beş yıldızlı oteller bölgesinde bulunan insan kemikleri üzerinde Rodos Kriminal Polisi inceleme yaptı. Bölge koruma altına alındı.

Özellikle rüzgar sörfü ve altın sarısı kumları ile ünlü plajda daha önce benzer olaylar görülmediği ve kemiklerin DNA testi için Rodos Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.