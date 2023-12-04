Gaziantep'te, polis tarafından 5 ayrı suç dosyasından aranan İbrahim Budamcı, kendisini gözaltına almaya gelen polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. Olay, Güzelvadi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Polis, Budamcı'nın bulunduğu adrese operasyon düzenledi, ancak Budamcı ateş açarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri, Budamcı'nın saklandığı mahalleyi abluka altına aldı. Dron destekli operasyon kapsamında ekipler, onlarca evde detaylı arama gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren operasyon sonucunda İbrahim Budamcı, bir yakınının evinde etek giymiş halde yatakların arasında saklanırken yakalandı.

Olay yerine gelen yetkililer, Budamcı'nın kadın kıyafetleri giyerek kaçmaya çalıştığını belirtti. İbrahim Budamcı, polis ekipleri tarafından emniyete götürülmek üzere sorgulanmak üzere teslim alındı.