Esra Erol’da programının konusu olan Ecrin bebeğin ölümüne yönelik Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tahkikat devam ediyor. 19 aylık Buğlem Ecrin Gürdal bebeğin ölümüne ilişkin ön otopsi raporuna İHA muhabiri ulaştı. Ecrin bebeğin ön otopsi raporunda kanepeden düştüğünde kafasını yere çarptığı ve kafatasında meydana gelen kırık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda Ecrin bebeğin vücudunda herhangi bir darp, cebir olmadığına, cinayet şüphesine rastlanılmazken dikkatsizlik ve tedbirsizlik olduğuna yer verildi.

Konuya ilişkin dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle tahkikatın devam ettiği kaydedildi.