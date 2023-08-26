İstanbul'un Kağıthane ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park timi, saat 00.30 sularında Merkez Mahallesi Ferman Caddesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi. Bu adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine gerçekleştirilen operasyon esnasında, saldırganlar polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açtı.

Bu korkunç olayda, polis memurları Hakan Telli (37) ve A.Y.Ç. göğsünden vurularak ağır yaralandı. Hakan Telli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı polis memuru A.Y.Ç.'nin tedavisi ise devam ediyor.

Operasyon sırasında, Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştiren O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22) ve G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ederken, Anucur Çetesi üyelerinin daha önce de farklı suçlara karıştığı ve aynı zamanda PKK terör örgütüyle de bağlantıları olduğu belirlendi.

Haliç Köprüsü'nde Şiddetli Çatışma: Anucur ve Gündoğmuş Çeteleri Karşı Karşıya Geldi

İstanbul'un ünlü Haliç Köprüsü, Ocak ayında gerilim dolu anlara sahne oldu. Anucur Çetesi ile Gündoğmuş Çetesi arasında yaşanan çatışma, daha önce gizli kalan detaylarıyla gün yüzüne çıkardı.

Olayın merkezinde yer alan Doğukan K., Gündoğmuş Çetesi üyesi Cuma A.'nın bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenledi. Haliç Köprüsü üzerinde gerçekleşen bu korkunç olay, trafik akışını dehşete düşürdü.

Çatışmanın şiddeti nedeniyle Anucur Çetesi'ne mensup Cuma A. hayatını kaybederken, rakip Gündoğmuş Çetesi üyesi Doğukan K. ise yaralandı.

Kağıthane'de İETT Otobüsü Şoförüne Saldırı: Sinan Anucur Hapis Cezasına Çarptırıldı

Bir olayın 2021 yılında Kağıthane ilçesinde gerçekleştiği ve merak edilen detayların ortaya çıktığı öğrenildi. Sinan Anucur'un, yol verme meselesi yüzünden bir İETT otobüsü şoförüne saldırdığı ve bu nedenle yapılan yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Ölümlü Çatışmada Kur'an Kursu Hocası Dahil 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Anucur Çetesi ile Gündoğmuş Çetesi arasında başlayan ve büyük bir çatışmayla sonuçlanan olayın detayları netlik kazandı. Bu kanlı çatışmada Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan dahil 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından geçtiğimiz aylarda gerçekleşen operasyonla, çatışma ile bağlantılı olduğu düşünülen 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin Evlerinde Silah Deposu Bulundu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise oldukça çarpıcı bulgulara rastlandı. Operasyonlar sonucunda AK-47 tipi 1 Kalaşnikof, 10 tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtildi. Bu bulgular, olayın ciddiyetini ve şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.