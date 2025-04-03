Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerin, eşlerinin ve çocuklarının oynadığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunuyla uyuşturucuyla mücadelede ailenin ne kadar önemli olduğu sahnelendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla "Emniyetli Yarınlar" projesi hayata geçirildi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un eşi Aynur Karaburun’un koordinesinde tiyatro ekibi kuruldu. Emniyet mensupları ve ailelerinden oluşan tiyatro ekibinin "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Tiyatro bölümünün bazı duygu dolu sahnelerinde bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, personeliyle birlikte hazırlandıkları tiyatro sahnesiyle uyuşturucuya karşı adeta savaş açtı. Yapılan tiyatro gösterisinde polisler ve aileleri tiyatroyla madde bağımlılığına dikkat çekti.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen oyunda, aile içindeki iletişimsizlik nedeniyle yalnızlaşarak uyuşturucuyla tanışan bir gencin ölüm hikayesi anlatıldı.

Farkındalık oluşturacak projenin hayata geçirilmesiyle uyuşturucu bağımlılığının son bulması hedefleniyor.

"Her seferinde benim gözümden yaş geliyor"

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "İçişleri bakanımızın uyuşturucuyla mücadelede yeni yöntemler ve mücadele usulleri geliştirilmesi konusundaki talimatları doğrultusunda, sağ olsunlar valimizin de destekleriyle bu farkındalık çalışmasına başladık. Tabii ki biz profesyonel tiyatrocular değiliz, biz polisiz. Ancak arkadaşlarımız, kıymetli eşim Aynur Karaburun’un organizasyonunda kısa sürede gerçekten çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi ve büyük fedakârlıkta bulundu. Huzurunuzda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eski emniyet Müdürü Feyzullah Arslan’ın kaleme aldığı Devlet Tiyatrosu’ndan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından oynanması tavsiye edilen bir oyun. Pandemi döneminde Adana Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenmiş, yurt dışında da farklı versiyonları oynanmış bir eser. Şu anda ise Edirne’de, bizim tiyatromuzda sahnelenmeye başladı. Yaklaşık bir ay önce prova yaptık ve her seferinde, hem şahsım adına hem de emniyet adına söylüyorum, belki yirminci kez izleyişim her seferinde benim gözümden yaş geliyor. Çünkü arkadaşlarımız duyguyu karşı tarafa çok iyi aktarabiliyorlar. Uyuşturucuyla mücadelede polis, yalnızca sokakta torbacı yakalayarak veya satışını engelleyerek değil, farkındalık oluşturarak da mücadele etmelidir. Biliyorsunuz, bu yıl aile yılı olarak belirlendi ve biz de aile içi ilişkileri vurgulayarak farklı bir çalışma yapmak istedik. Sizler de vakit ayırıp buraya geldiniz, çok mutlu olduk" dedi.

"Uyuşturucu mücadelesinin de ailede başladığını belirtmek için bu oyunu oynadık"

Polis memuru İzzet Dağlar, "Bizim tiyatro kulübümüzde hepimiz polis, polis eşleri ve polis çocuklarından oluşmaktadır. Amacımız, uyuşturucuyla mücadelenin sadece sokakta değil, eğitimin ailede başladığı gibi uyuşturucu mücadelesinin de ailede başladığını belirtmek için bu oyunu oynadık. Oyunumuzda başarılı bir öğrencinin yanlış yollara nasıl saptığını, aile faktörünün ne gibi zararlar yaptığını gördük. Çünkü oyunumuzda başarılı bir öğrenci, ailenin ilgisizliğinden dolayı ilgisi alakası olmayan uyuşturucuya başladı. Arkadaş ortamı, yanlış arkadaş ortamı tercihleri... Başarılı bir öğrenci, üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci maalesef uyuşturucuya bulaştı ve kayboldu. Burada verilmek istenen amaç şu: Öğrencimiz ne kadar başarılı olursa, ailemizdeki çocuğumuz ne kadar başarılı olursa olsun, sadece ona para vererek değil, sevgisini ve ilgisini vererek topluma kazandırabiliriz. Her şeyin başı sevgi, sevgi muhakkak kazanacaktır" şeklinde konuştu.

"Tiyatromuzu bugünkü şehit ailelerine ve şehit çocuklarına armağan ediyoruz"

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Kader Yılmaz, "Tiyatromuzun amacı, narkotik konulu uyuşturucunun ailedeki çocuklara olan zararlarına dikkat çekmek. İzleyicilerimiz dahil buradaki herkes kamu personeli yani polis memurlarından oluşuyor. Uyuşturucunun aile içindeki bireylere karşı olan tutumunu ele aldık. Aile, toplumun en önemli yapı taşıdır ve burada birlik beraberlik olmadığı durumda uyuşturucunun çocuğa ne gibi zararlar verdiğine dikkat çekmeye çalıştık. Emniyet mensubu olarak tiyatro çalışmasında böyle bir ekiple beraber ve böyle önemli bir konuya dikkat çekerek çalıştığımız için hepimiz gerçekten çok mutluyuz. Bizi izlemeye gelen değerli misafirlerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz, sağ olsunlar. Tiyatromuzu bugünkü şehit ailelerine ve şehit çocuklarına armağan ediyoruz, onlara ithafen oynamış bulunmaktayız. Herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bunu bütün ailelerin izlemesi gerektiğini düşünüyorum"

Polis memuru Mustafa Yenikan, "Uyuşturucuya düşen gençlerin neden bu yöne itildiğini, aile kavramı üzerinden ele aldık. Burada vermek istediğimiz mesaj, ailelere ve çocuklara yönelik. Tabii ki verdiğimiz bu savaş sadece dışarıda ve sokaklarda kötü adamları yakalayarak değil, aynı zamanda bir mesaj vererek de oluyor. Bunu bütün ailelerin izlemesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Eğitim anne karnında başlar"

Polis memuru Soner Demir, "Aslında eğitim anne karnında başlar. Her şeyden önce, okulda da okuldan daha önce anne karnında eğitim başlar. Yani ailede bunun çok büyük bir önemi vardır, çok büyük bir rolü vardır. Aile, sadece çocuğunu okula göndermekle mükellef değil veya geldiğinde derslerini yap demekle mükellef değil, onları çok iyi tanıması lazım. Okulunu, okul çevresini, hatta arkadaşlarını, arkadaşlarının ailesine kadar çok iyi tanıması lazım. Eğer öyle olmazsa, bazı hayatlar işte bu sahnede gösterdiğimiz gibi olmayabiliyor, daha farklı yerlere gidebiliyor. Biz bunu önlemek amacıyla zaten bu yola başvurduk" ifadelerini kullandı.