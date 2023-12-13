Türkiye’de uzun yıllardır hakem ve antrenör yetiştirmede sıkıntılar olduğunu kaydeden Spor Bilimci Prof. Dr. Kenan Tamer, futbolda yaşanan şiddet olayının hakem olmak isteyen gençlere kötü örnek olduğunu belirterek, “Yetenekli gençlerin futbol hakemi olmasında engel olarak görülebilir” dedi.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın yumruklu saldırısına uğramasının Türk futboluna olumsuz etkilerinin olacağını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Tamer, şiddetin hakem olmak isteyen gençler üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu söyledi. Tamer, “Sporda şiddet yangını bu defa stadyumun tam ortasına düştü. Olay çok büyük. Hakem yetiştirmede uzun yıllardır problemimiz var. Yetenekli gençlerin futbol hakemi olmasında bu şiddet olayı bir engel olarak görülebilir” diye konuştu.

“Türk futboluna olumsuz etkileri olacaktır”

Şiddeti kabul etmenin mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Kenan Tamer, “Sporda her ne sebeple olursa olsun şiddet olaylarını maalesef görüyoruz. Ancak bunun Türk futboluna olumsuz etkileri olacaktır. Özellikle hakem yetiştirmede uzun yıllardır problemimiz var. Antrenör yetiştirmede de aynı şeklide. Sadece hakemlere karşı değil antrenörlere, sporculara uygulanan şiddet olayları da var. Seyircinin uyguladığı şiddet, taraftarlarının sözlü şiddeti tüm bunlar Türk futbolunu olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

“Hakem olmak isteyen gençlere kötü örnek oldu”

Sporda şiddetin, sporla ilgilenmek isteyen gençler üzerinde kötü örnekler oluşturduğunu kaydeden Tamer, “Gençler futbol hakemi olmak istedikleri zaman bu olumsuz görüntülerden sonra bir kez daha düşüneceklerdir. Dolayısıyla yetenekli gençlerin futbol hakemi olmasında bu şiddet olayı bir engel olarak görülebilir. Bu şiddet ilk değil, umarım son olur” şeklinde konuştu.

“Cezalar toplumla paylaşılmadığı sürece şiddet devam edecektir”

Şiddet uygulayan ve sebep olanlara verilen cezaların caydırıcılığı olması adına kamu ile paylaşılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tamer, “Tüm olumsuzluklara rağmen Türk futbolu yaşayacaktır. Ancak şu anda ligler geçici süreliğine durduruldu. Yakında bir çözüm önerisi gelecektir. Önemli olan şiddet uygulayanların ve de sebep olanların hak ettikleri cezayı almalarıdır. Bu alınan cezanın da kamuya duyurulması önemlidir. Bu duyuru yapılmadığı sürece cesaret alacaklar ve şiddet devam edecektir” açıklamasını yaptı.

Futbol ve diğer spor federasyonlarının şiddetin yaşanmaması için üzerlerine düşeni yapması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Kenan Tamer, “Öncelikle olay olduğu zaman çözüm ertelenmemeli. Anında gereken neyse yapılmalı, kanun ve kurallar çerçevesinde önlemler alınmalı. Eğer olaylar ertelenirse büyüyor. Küçük bir olay dahi o an çözülmeli” ifadelerinde bulundu.

“Futbolda şiddetin hoş görülmesi gibi bir algı var”

Spor dalları arasında şiddetin en çok futbolla anılmasını da yorumlayan Prof. Dr. Tamer, “Futbolda her ne pahasına olurda olsun kazanma zihniyeti var maalesef. Sporun amaçlarından biri de hak edeni tebrik edebilmektir. Maalesef bu özellik biz de gelişmedi diye düşünüyorum. Bunun için çok ciddi eğitim gerekli. Şiddet hoş görüldüğü sürece devam edecektir. Maalesef futbolda şiddetin hoş görülmesi gibi bir algı var. Yaptırım için kanunların uygulanması lazım. Böylece şiddetin biraz da olsa önüne geçilebilir” diyerek sözlerini tamamladı.