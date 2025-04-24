TGRT Haber'e bağlanan ve Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin etmesi ile gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Büyük İstanbul depremi geliyor" diyen Celal Şengör'e "Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil" sözleri ile tepki gösterdi. Üşümezsoy "Bundan sonra artık depremler son buldu" dedi.

İstanbul Silivri'de çarşamba günü yaşanan 6.2 şiddetindeki depreme yönelik önceden yaptığı uyarılar ile gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yine gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programına katılan Üşümezsoy, 'Marmara Denizi'nde beklenen depremin meydana geldiğini ve artık büyük deprem olmayacağını' vurgulayarak, 'büyük İstanbul depremi yolda' iddiasında bulunan isimlere sert tepki gösterdi.

Silivri'deki 6.2 şiddetindeki depremin son büyük sarsıntı olduğunun altını çizen Şener Üşümezsoy "Bundan sonra artık depremler sustu. Marmara Denizi'ni avucumun içi gibi bilirim. Kuzey Anadolu fayı yanal hareket eden bir sistem" dedi.

"CELAL ŞENGÖR HOCA DEĞİL, TOPLUMA SÖYLEDİKLERİNİN ÖZ ELEŞTİRİSİNİ YAPTI MI?"

İstanbul'u büyük depremin beklediğini ve Silivri'deki 6.2 şiddetindeki sarsıntının büyük depremin öncüsü olduğunu iddia eden isimleri topa tutan Üşümezsoy "Celal Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil" ifadelerini kullandı.