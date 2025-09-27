Fırat Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yalnız, bitkisel çay ve bitkisel ürünlerin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gelişen çağla birlikte önemli sağlık sorunlarının ortaya çıktığını aktaran Prof. Dr. Yalnız, "Bu sorunlardan birde de obezitedir. Türkiye obezite açısından Avrupa’da birinci sırada. Hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları; baş ağrısı, kilo verememe, şişkinlik ve kabızlık gibi şikayetleri artırdı. Bu durum yaşam kalitesini olumsuz etkiledi. İnsanlar, bu şikayetlerden kurtulmak için farklı arayışlara girdi. İnsanlar zaman zaman tıbbın dışına çıkarak detoks diyetleri, zayıflama kürleri ve bitkisel ürünler kullanmaya başladı. Burada en önemli konu ülkeler arasındaki uygulama farklılıklarıdır. Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde bitkisel ürünler, yeterli analizler yapılmadan satışına izin verilmiyor. Ancak Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de bu kontroller yeterince sıkı yapılmıyor" diye konuştu.

Yalnız, "Bitkisel ürünlerde doz konusunun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Yalnız, "İlaçlar hazırlanırken belirli bir doz ayarlaması yapılır. Örneğin reçeteyle verilen bir ilaçta günde üç defa 100 miligram gibi net bir kullanım tarifi vardır. Ancak bitkisel ürünlerde bu tür bir doz ayarlaması genellikle yapılmıyor. Bitkisel de olsa, doz doğru ayarlanmadığında kaş yapayım derken göz çıkarabilinir. Bize başvuran bazı hastalar, bitkisel ürün kullandıktan sonra karaciğer yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Bitkisel çay ya da kahve gibi ürünler mutlaka bilinen ve güvenilir markalardan alınması gerekiyor. Bitkisel ürünlerin kullanımında doz çok önemlidir. Etkisi bilinmeyen hiçbir ürünün kullanılmaması gerekiyor. Gerekli onayları almış ve bilinen marka ürünleri dozunda kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde masum görünen bir maydanoz kürü ya da yeşil çay bile zararlı olabilir. Ayrıca kullanılan ürün saf olması ve başka maddelerle karıştırılmadığından emin olunması gerekiyor" şeklinde konuştu.