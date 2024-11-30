Özel Ümit Batıkent Hastanesi Psikiyatri Uzmanı, Dr. Sıdıka Oksay, psikiyatrik ilaçlarla ilgili halk arasında yaygın olarak bilinen yanlışlar ve bu ilaçların kullanımına dair olumsuz önyargılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Psikiyatrik ilaçların kullanımına dair toplumda pek çok yanlış inanış bulunduğuna dikkat çeken Dr. Oksay, bu yanlış bilgilerin tarihi gelişim ve medyanın etkisiyle şekillendiğini belirtti. Dr. Oksay, psikiyatrik ilaçlar ve tedavi süreçleri hakkında şunları söyledi:

“1990’lı yılların sonlarına kadar psikiyatri alanında kullanılan ilaçlar son derece sınırlıydı ve genellikle ciddi yan etkileri olan, hastalıkların tedavisinde spesifik etkiler göstermeyen ilaçlar kullanılıyordu. Ancak 2000’li yılların başından itibaren, ilaç endüstrisinde büyük bir devrim yaşandı. Piyasaya sürülen yeni nesil ilaçlar, daha düşük yan etkilere sahip ve tedaviye yönelik olarak daha spesifik etkilere sahip olmaya başladı. Bu gelişmeler sayesinde, günümüzde çok daha etkili ve güvenli tedavi yöntemleri uygulanabiliyor.”

Bağımlılık yapma endişesi haklı mı?

Günlük yaşamda psikiyatrik ilaçlar hakkında sıkça sorulan sorulardan biri, “Bu ilaçlar bağımlılık yapar mı?” sorusu. Dr. Oksay, bu konunun sıkça gündeme gelmesinin nedeni hakkında açıklama yaptı. Psikiyatrik ilaçların büyük bir kısmının bağımlılık yapmadığını belirten Oksay, yalnızca bazı ilaç gruplarının bu risk taşıdığını ifade etti. Psikiyatri Uzmanı Dr. Sıdıka Oksay, “Psikiyatrik ilaçlar geniş bir gruptur ve bunlar içinde yalnızca bağımlılık yapma potansiyeli olan çok küçük bir ilaç grubu bulunmaktadır. Ancak, bu ilaçlar genellikle kırmızı ve yeşil reçeteyle, yani sıkı devlet denetimi altında satılmaktadır. Doktorunuzun önerdiği tedaviye ve ilaç kullanımına uygun hareket edilirse, hiçbir şekilde bağımlılık riski söz konusu olmaz. Psikiyatri tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar ise, normal reçete ile temin edilen ilaçlardır ve bunlar kesinlikle bağımlılık yapmaz” dedi.

Yan etkiler hakkında endişeler

Psikiyatrik ilaçların etkileri ve muhtemel yan etkileri hakkında konuşan Dr.Oksay, 2000’li yılların başından itibaren ilaçların daha güvenli hale geldiğini ve kişiye özel tedavi seçeneklerinin arttığını vurguladı. Her bireyin tedaviye farklı yanıt verebileceğini belirten Oksay, doğru ilaç seçimi ve dozajının yalnızca uzman bir doktor tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, tedavi sürecinde ilaçların etkinliğinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gerektiğinde ilaç değişikliklerinin yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Dr. Sıdıka Oksay, psikiyatrik ilaçların doğru şekilde kullanıldığında son derece güvenli ve etkili tedavi seçenekleri sunduğunu belirterek, psikiyatri tedavisi gören bireylerin tedavi sürecinde herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmamaları için mutlaka uzman kontrolünde olmaları gerektiğinin altını çizdi.