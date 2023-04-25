PTT AŞ tarafından “Çizgi Kahramanlar (Rafadan Tayfa)” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 25 Nisan 2023 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, “Çizgi Kahramanlar (Rafadan Tayfa)” konulu 2x10 TL bedelli (36 x 52 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30 TL bedelli ilkgün zarfı ile 2x20 TL bedelli maksimum kart abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde “Çizgi Kahramanlar (Rafadan Tayfa) 25.04.2023 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.