ABS, havayastığı, ESP, lastik basınç uyarı sistemi gibi güvenlik donanımlarını zorunlu hale getiren Avrupa Birliği'nin Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR)'ne bir yenisi daha eklendi. 7 Temmuz itibariyle araçlarında regülasyonu GSR II olmayanlar araçlarını satamayacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt ise uygulamanın Türkiye'de 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olmasının, sektörü olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Bozkurt açıklamasının devamında ise "Nisan ayı sonunda açıklanan güvenlik normları gereği, 7 Temmuz'a kadar markaların araçları faturalandırması lazım. Bu durum, 12 ay boyunca satışı yapılabilecek bir otomobilin 2 ay içinde satılması zorunluluğunu doğurdu" ifadelerine değinirken bu karar sonrası önümüzdeki ay satış temposunun artabileceğine işaret etti.

Bozkurt, "Otomobil markaları 7 Temmuz'a kadar ellerinde kalan araçları satabilmek adına zararına bile kampanya yapıyorlar. 7 Temmuz tarihinin ertelenmesi için yetkililer ile görüşüyoruz, fakat takvim de bir yandan işliyor. Bu süreç tamamlanınca pazardaki satışların düşeceğini düşünüyorum. Bunda, enflasyonu düşürme önlemleri etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.